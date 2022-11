Qatar 2022, Ronaldo e Messi pubblicano la stessa immagine contemporaneamente: per loro è l’ultima sfida al Mondiale – La foto

È una di quelle foto destinate a rimanere nella storia del calcio quella condivisa contemporaneamente da Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Per i due eterni rivali, quelli in Qatar rappresentano l’ultima occasione di vincere un Mondiale di calcio, a conclusione di una carriera impareggiabile. E prima di giocarsela in campo, i due sono apparsi come i protagonisti di una sfida a scacchi, in un’immagine realizzata per la casa di moda Louis Vuitton firmata dalla fotografa Annie Leibovitz. Il portoghese Ronaldo e l’argentino Messi con espressione concentratissima studiano le mosse per provare a vincere la partita in corso. Il tutto accompagnato dallo slogan: «La vittoria è uno stato mentale». Era stata la stessa Liebovitz nel 2010 a produrre un’altro scatto memorabile per la storia del calcio, quando immortalò insieme Zinedine Zidane con Diego Armando Maradona, sotto gli occhi di Pelè.

