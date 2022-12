Juve, giornata nera in Borsa: il titolo perde il 5,3%

Azioni in perdita per i bianconeri, dopo la pubblicazione della realazione semestrale con i rilievi di Deloitte

L’ultima tegola caduta sulla Juventus arriva da Piazza Affari, dove il titolo bianconero ha chiuso a Milano in forte calo, registrando una perdita di -5,3% e arrivando così a un valore di 0,256 euro. La caduta avviene dopo la pubblicazione della relazione semestrale con i rilievi della società di revisione e la relativa risposta della società. Nel documento, Deloitte ha rilevato una serie di perplessità sul capitolo stipendi per le stagioni 2019-20 e 2020-2021», mettendo in guardia il club sui possibili effetti negativi anche in relazione ai debiti con altre società, come l’Atalanta. Rilievi che la Juve sostiene di non condividere.

