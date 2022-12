Corruzione dal Qatar, perquisite le case di Antonio Panzeri a Milano e in provincia: sequestrati pc e documenti

Continuano ad allargarsi le indagini partite dalla magistratura belga sul presunto caso di corruzione che ha investito Bruxelles. Tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre sono state perquisite alcune abitazioni riconducibili all’ex eurodeputato Antonio Panzeri, coinvolto nello scandalo insieme alla moglie e alla figlia, alle quali sono stati concessi gli arresti domiciliari. La Guardia di finanza ha individuato gli immobili della famiglia e ha effettuato le perquisizioni, a Milano e in provincia, in esecuzione di un ordine di investigazione europea nell’inchiesta di Bruxelles per associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio, per favorire Qatar e Marocco. Durante l’intervento, i militari avrebbero sequestrato pc, supporti informatici, documenti e una somma in contanti non significativa. Intanto il giudice Michel Claise ha conferma gli arresti per Panzeri, Eva Kaili, Niccolò Figà-Talamanca e Francesco Giorgi, mentre la procura ha perquisito la casa dell’eurodeputato socialista Marc Tarabella. Secondo L’Echo, è di circa 750mila euro il bottino sequestrato nell’abitazione di Kaili e quello che il padre dell’esponente politica greca stava trasportando in una valigia.

