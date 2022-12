Zelensky conferma: «Sto andando a Washington. Incontrerò Biden e parlerò al Congresso». Pronto l’annuncio sui Patriot

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha confermato ufficialmente il suo viaggio negli Stati Uniti. Su Twitter Zelensky ha fatto sapere di essere «in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina. In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l’Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali». Anche la Casa Bianca ha confermato la visita precisando che il presidente ucraino sarà accolto da Joe Biden alle 14 ora locale, le 20 in Italia, nel South Lawn della residenza del presidente. A seguire, l’incontro tra i due leader nello Studio Ovale e poi alle 16.30 ora locale, le 22.30 da noi, la conferenza stampa congiunta. «Il presidente Biden è ansioso di ricevere il presidente Zelensky alla Casa Bianca», fa sapere la portavoce Karine Jean-Pierre confermando anche che dopo l’incontro con Biden Zelensky interverrà al Congresso «a dimostrazione del grande, bipartisan sostegno per l’Ucraina». Il presidente americano annuncerà in giornata l’invio di un nuovo pacchetto di armi all’Ucraina «di quasi due miliardi» di dollari. Per la prima volta l’invio conterrà i missili Patriot.

