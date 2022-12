Zelensky rientrato in Polonia dopo la visita negli Usa: l’abbraccio con Duda – Il video

Terminata la visita-lampo negli Usa, coronata dal bilaterale alla Casa Bianca con Joe Biden e dal discorso al Congresso di Washington, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato in Polonia. Ad accoglierlo all’aeroporto militare di Rzeszow c’era anche il presidente polacco Andrzej Duda. A mostrare un “sunto” dell’incontro tra i due è stato lo stesso Zelensky, che ha condiviso sul suo canale Telegram un video e un messaggio di ringraziamento. «Di ritorno a casa, ho incontrato un amico dell’Ucraina – il presidente della Polonia Duda. Abbiamo ripercorso l’anno trascorso, che ci ha messo di fronte a sfide di portata storica per via della guerra», ha scritto il presidente ucraino. «Abbiamo anche discusso piani strategici per il futuro, le relazioni bilaterali e le interazioni a livello internazionale nel 2023. Grazie per il tuo potente e inamovibile sostegno». Dopo lo scalo tecnico in Polonia, si prevede che Zelensky rientri a seguire via treno nel suo Paese – seguendo a ritroso l’iter percorso ieri in partenza. Parrebbe dunque smentita l’ipotesi avanzata dalla Cbs di ulteriori visite a seguire in altre capitali europee, come Parigi e Berlino, prima del rientro in Ucraina.

