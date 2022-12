Covid, Schillaci avverte: «Con più contagi tornano le mascherine. Ma per ora nessun allarme sui positivi dalla Cina»

«I dati sono in discesa, siamo quindi in una situazione di tranquillità ma continuiamo a essere vigili», ha continuato il ministro in diretta su Rai Uno

A poche ore dalla decisione del tamponamento obbligatorio per tutti i passeggeri che dalla Cina atterrano in Italia, il ministro della Salute Orazio Schillaci frena sulle preoccupazione di una nuova ondata Covid in Italia. «Finora siamo assolutamente tranquilli perché tutti i casi campionati dimostrano che sono tutte varianti di Omicron già presenti sul territorio nazionale». Nulla dunque che la rete italiana di contrasto al virus non sia in grado di fronteggiare. «Nei primi voli arrivati da Malpensa dalla Cina era positivo un passeggero su due, mentre nei voli arrivati a Fiumicino è scesa tra il 10 e il 20%». Ospite della trasmissione di Oggi è un altro giorno su Rai Uno, Schillaci ha poi ribadito quanto comunicato dalla circolare diffusa poche ore fa dal dipartimento generale della prevenzione del ministero della Salute: «Se ci sarà un aumento dei casi potremmo consigliare nuovamente l’impiego delle mascherine al chiuso», spiega, rassicurando anche sul fatto che «la situazione attuale non lo richiede». Il ministro ha poi fatto riferimento ai dati settimanali diffusi poco fa dal bollettino sulla situazione epidemiologica in Italia: «I dati sono in discesa, siamo quindi in una situazione di tranquillità ma continuiamo a essere vigili. Ora puntiamo sulla responsabilità dei cittadini».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: