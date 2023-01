Carburante, prezzi alle stelle: ecco le soste dove risparmiare sull’Autostrada del Sole

Il prezzo del carburante continua ad aumentare, tornando a diventare un serio problema per gli automobilisti. I listini record delle autostrade registrano cifre dai 2,20 ai 2,50 euro al litro per benzina e gasolio con il risultato di viaggiatori sempre più in crisi, ora senza nemmeno più l’aiuto dello sconto sulle accise, revocato a inizio anno dal governo Meloni. Mentre i piani alti del Codacons interpellano l’Antitrust per arginare la crescita galoppante dei prezzi, l’appello è rivolto anche agli stessi automobilisti: «Boicottate i distributori che speculano sui prezzi». Ma al di là di complotti e boicottaggi interni, uno dei modi più efficaci per cercare di sopravvivere alla giungla di speculazioni e prezzi stellari è quello di provare a individuare le soste delle autostrade italiane con le cifre attualmente più basse, tentando allo stesso modo di tirare dritto davanti le stazioni di rifornimento più costose. Sulla base dei dati diffusi dall’Osservaprezzi Carburanti del ministero dell’Economia, si possono vedere quali sono le stazioni di sosta dove risparmiare sull‘A1 Milano-Napoli. Una ricerca svolta prendendo in considerazione il servizio Self, già un buon punto di partenza per tirare dal portafogli meno denaro rispetto alla stazione servita.

Gasolio: dove risparmiare sull’A1

Secondo la rilevazione effettuate il 7 e l’8 gennaio 2023, da Castrocielo (Frosinone) della Casilina Est fino a Bagno a Ripoli (Firenze) a Chianti Ovest, le cifre più basse in assoluto del prezzo del gasolio sull’A1 si registrano in un range che va da 1,846 euro a 1,889 euro. Vediamo dove, con la selezione delle prime sette soste attualmente più economiche.

1,846 euro : Casilina Est , stazione IP di Castrocielo (FR ) – Km. 658+800, dir. Nord, 03030

: , stazione di ) – Km. 658+800, dir. Nord, 03030 1,848 euro : Firenze Nord , stazione Sarni Oil di Sesto Fiorentino (Firenze) – Km. 4+600, dir. NORD, 50019

: , stazione di (Firenze) – Km. 4+600, dir. NORD, 50019 1,887 euro : Flaminia Est , stazione Eni di Magliano Sabina (Rieti) – Km. 509, dir. NORD, 02046

: , stazione di (Rieti) – Km. 509, dir. NORD, 02046 1,887 euro : Lucignano Est , stazione Eni di Lucignano (Arezzo) – Km. 381, Firenze, 52046

: , stazione di (Arezzo) – Km. 381, Firenze, 52046 1,887 euro : Fabro Ovest , stazione Eni di Fabro (Terni) – Km. 427+800, dir. Sud, 05015

: , stazione di (Terni) – Km. 427+800, dir. Sud, 05015 1,887 euro : Cantagallo Est , stazione Eni di Casalecchio di Reno (Bologna)- Km. 198+900, dir. Nord – 40033

: , stazione di (Bologna)- Km. 198+900, dir. Nord – 40033 1,889 euro: Chianti Ovest, stazione Esso di Bagno a Ripoli (Firenze) – Km. 305.6, dir. sud, 50012

Gasolio: le cinque soste più care sull’A1

Sempre scegliendo il servizio Self, con l’obiettivo del risparmio, ecco invece le cinque stazioni di rifornimento dove troveremo i prezzi del gasolio più alti di tutta l’Autostrada del Sole.

2,022 euro : Arda Est , stazione Eni di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) – Km. 73+300, dir. Nord

: , stazione di (Piacenza) – Km. 73+300, dir. Nord 2,022 euro : San Martino Ovest , stazione Eni di Parma – Km. 114+100, dir. Sud, 43122

: , stazione di – Km. 114+100, dir. Sud, 43122 1,999 euro : Giove Ovest , stazione Esso di Giove (Terni) – Km. 481, dir. Roma, 05024

: , stazione di (Terni) – Km. 481, dir. Roma, 05024 1,999 euro : Masseria Est , stazione Q8 di Casoria (Napoli) – Km. 754+000, dir. Nord, 80026

: , stazione di (Napoli) – Km. 754+000, dir. Nord, 80026 1,995 euro : Bisenzio Est , stazione IP di Campi Bisenzio (Firenze) – Km. 280,400, dir. nord, 50013

: , stazione di (Firenze) – Km. 280,400, dir. nord, 50013 1,989 euro: Aglio Est, stazione IP di Barberino di Mugello (Firenze) – Km. 255+800, dir. Nord, 50031

Benzina: dove si risparmia sull’A1

Il prezzi più bassi della benzina nelle stazioni Self dell’A1 vanno da 1,799 euro a 1,827 euro. Con un risparmio rispetto alla quota più alta pari a circa 23 centesimi a litro. Ecco le sette stazioni più convenienti:

1,799 euro : Firenze Nord , stazione Sarni Oil di Sesto Fiorentino (Firenze) .- Km. 4+600, dir. Nord, 50019

: , stazione di (Firenze) .- Km. 4+600, dir. Nord, 50019 1,819 euro : Chianti Ovest , stazione Esso di Bagno a Ripoli (Firenze) – Km. 305.6, dir. sud, 50012

: , stazione di (Firenze) – Km. 305.6, dir. sud, 50012 1,822 euro : Secchia Ovest , stazione Esso di Modena – Km. 156+500, dir. Sud, 41100

: , stazione di Modena – Km. 156+500, dir. Sud, 41100 1,827 euro : Flaminia Est , stazione Eni di Magliano Sabina (Rieti) – Km. 509, dir. NORD, 02046

: , stazione di (Rieti) – Km. 509, dir. NORD, 02046 1,827 euro : Lucignano Est , stazione Eni di Lucignano (Arezzo) – Km. 381, Firenze, 52046

: , stazione di (Arezzo) – Km. 381, Firenze, 52046 1,827 euro : Fabro Ovest , stazione Eni di Fabro (Terni) – Km. 427+800, dir. Sud, 05015

: , stazione di (Terni) – Km. 427+800, dir. Sud, 05015 1,827 euro: Cantagallo Est, stazione Eni di Casalecchio di Reno (Bologna) – Km. 198+900, dir. Nord, 40033

Benzina: i costi più alti

Secondo i dati aggiornati dell’Osservaprezzi la sosta più cara in assoluta per fare rifornimento di benzina sull’A1 è ad altezza Casoria, Masseria Est, con un prezzo che supera i 2 euro a litro. Questo l’elenco dei costi più alti per chi viaggia:

2,029 euro : Masseria Est , stazione Q8 di Casoria (Napoli) – Km. 754+000, dir. Nord, 80026

: , stazione di (Napoli) – Km. 754+000, dir. Nord, 80026 1,981 euro : San Nicola Ovest , stazione Q8 di San Nicola la Strada (Caserta) – Km. 737+200, Nord, 81020

: , stazione di (Caserta) – Km. 737+200, Nord, 81020 1,964 euro : Chianti Est , stazione IP di Bagno a Ripoli (Firenze) – Km. 305+600, dir. Nord, 50011

: , stazione di (Firenze) – Km. 305+600, dir. Nord, 50011 1,952 euro : San Martino Ovest , stazione Eni di Parma , Km. 114+100, dir. Sud, 43122

: , stazione di , Km. 114+100, dir. Sud, 43122 1,952 euro : Arda Est , stazione Eni di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) – Km. 73+300, dir. Nord

: , stazione di (Piacenza) – Km. 73+300, dir. Nord 1,929 euro: Arda Ovest, stazione IP di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) – Km. 73, Sud, 29017

