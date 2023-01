Russia-Ucraina, tregua finita. La denuncia di Mosca: «Missili da Kiev su due centrali elettriche»

Due persone sarebbero rimaste sotto le macerie generate da un attacco ucraino alla centrale elettrica di Starobeshevskaya, nell’autoproclamata Repubblica di Donetsk. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale russa Tass. Secondo esponenti del territorio filorusso, Kiev avrebbe colpito il villaggio di Novy Svet grazie a sistemi lanciarazzi multipli con cui avrebbe bombardato la zona, comprese parti della centrale, per sei volte. «I servizi di emergenza tanno lavorando per ripristinare la zona e pulire le macerie. Si presume che almeno due persone si trovino sotto i detriti», fanno sapere le autorità del Donetsk. L’agenzia stampa russa rende noto che l’Ucraina avrebbe preso di mira anche la città di Zugres, dove si trova un’altra centrale elettrica. L’offensiva, però, sarebbe stata respinta dalla Russia. La denuncia russa arriva dopo la tregua che era stata concordata con l’Ucraina in occasione del Natale ortodosso. Tregua che però non è stata rispettata, con Kiev che ha denunciato bombardamenti russi sul proprio territorio, tra cui Bakhmut e la regione di Cherson. Dal suo canto, anche la Russia ha accusato il Paese invaso di non aver rispettato il cessate il fuoco. Ufficiali governativi russi avevano negato ogni responsabilità negli attacchi ucraini, sostenendo di aver rispettato la tregua e di essere intenzionati a continuare lungo la stessa linea. In serata era arrivata anche la denuncia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ribadiva l’accusa alla Russia.

