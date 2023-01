Carburanti, prezzi alle stelle: dove risparmiare in autostrada dal Nord al Sud

L’elenco delle cifre e delle stazioni più economiche e più care in alcune delle tratte più trafficate d’Italia per provare a risparmiare un po’ al distributore

La prima brutta sorpresa del 2023 per gli italiani al volante è stata l’interruzione dello sconto sui carburanti, che permettevano un taglio di circa 20 centesimi su benzina e gasolio. E così i prezzi, non proprio economici seppur calmierati, sono schizzati oltre 1,8 al litro: impossibile pagare di meno per un litro di super, difficile pagare meno di 1,9 per il diesel. Dopo aver confrontato i prezzi nelle aree di sosta dell’A1, ecco la mappa sulle stazioni di servizio nelle altre autostrade.

Benzina, dove risparmiare sull’A10

Sulla base delle rilevazioni più recenti verificate sull’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, l’area di sosta Self più economica è quella di Aurelia sud al chilometro 44+800 direzione est, sulla Genova-Savona, mentre le più costose sono quelle di Piani d’Invrea Sud e Conioli Sud (entrambi Tamoil, rispettivamente 1,939 euro/litro e 1,989 euro/litro), e quelle di Valle Chiappa sud (Sarni Oil) e 168 Bordighera sud, entrambe 1,998 euro per ogni litro di benzina.

1,839 euro: Aurelia Sud, stazione Ip di Savona – Km. 44+800, dir. Est;

1,842 euro: Valleggia, stazione Esso di Quiliano (Sv) – Km. 46.722, dir. Ovest;

1,845 euro: San Cristoforo Nord, stazione Tamoil di Savona – Km. 42+300, dir. Ovest;

1,859 euro: 163 Rinovo nord, stazione Tamoil di Andora (Sv) – Km. 95, dir. Ovest:

1,859 euro: Bordighera nord, stazione Eni di Bordighera (Im) – Km. 143, dir. Nord

Gasolio, dove risparmiare sull’A10

Ecco le stazioni invece dove è più economico fare il pieno per chi ha una macchina con motore Diesel:

1,879 euro: Ceriale, stazione Esso di Ceriale (Sv) – Km77+48, dir. Francia;

1,909 euro: Aurelia Sud, stazione Ip di Savona – Km. 44+800, dir. Est;

1,922 euro: Valleggia, stazione Esso di Quliano (Sv) – Km. 46.722, dir. Ovest;

1,922 euro: Bordighera nord, stazione Eni di Bordighera (Im) – Km. 143, dir. Nord

1,924 euro: San Cristoforo Nord, stazione Tamoil di Savona – Km. 42+300, dir. Ovest

Più care invece le stazioni di Valle Chiappa sud (Im), 168 Bordighera sud (Im) e Conioli sud (Im) dove un litro di gasolio costa 1,999 euro – ma le ultime rilevazioni sono del 3 e del 5 gennaio.

Benzina, dove risparmiare sull’A12

Nel tratto Genova-San Pietro in Palazzi e Roma-Tarquinia, i distributori più cari sono quelli di Arrone est (Fiumicino provincia di Roma, 2,085 al litro), 192 Castagnolo est (Pisa, 1,978 al litro) e Versilia ovest (Pietrasanta provincia di Lucca, 1,941 al litro). Le più economiche:

1,812 euro: Fine est, stazione Ip di Rosignano marittimo (Li) – Km. 200.325, dir. Nord;

1,839 euro: Riviera nord, stazione Ip di Sestri Levante (Ge) – Km. 48+700, dir. Ovest

1,862 euro: Sant’Ilario nord, stazione Ip di Genova – Km. 14.500, dir. Ovest

Gasolio, dove risparmiare sulla A12

Quella di Fine est è la stazione meno cara anche per il diesel e la più costosa è quella di Arrone a Fiumicino (2,203 euro per un litro di gasolio). Le altre sono: Brugnato ovest, in provincia di La Spezia (1,999 euro), Riviera sud, in provincia di Genova a Sestri Levante (1,999 euro) e 192 Castagnolo est a Pisa (1,998 euro al litro).

1,872 euro: Fine est, stazione Ip di Rosignano marittimo (Li) – Km. 200.325, dir. Nord;

1,899 euro: Tolfa est, stazione Sarni Oil di Civitavecchia (Roma) – Km. 59+500, dir. Nord;

1,899 euro: Savalano ovest, stazione Ip di Rosignano Marittimo (Li) – Km. 195.075, dir. Sud

Benzina, dove risparmiare sull’A14

Per i viaggiatori della Bologna Taranto la stazione più economica è quella che si trova a Modugno, in provincia di Bari, mentre le più costose sono quelle di: Le Fonti est (2,099 euro/litro, provincia di Bari), 234 Piceno est (2,069 euro/litro, Campofilone in provincia di Fermo), Fogliaest (2,069 euro/litro, Pesaro) ed Esino est (2,049 euro/litro, Falconara marittima in provincia di Ancona). Come sopra, i prezzi si riferiscono al servizio Self.

1,822 euro: 9111 Murge est, stazione Eni di Modugno (Ba) – Km. 671+444, dir. Nord;

1,822 euro: PV 25501 La Pioppa est, stazione Eni di Zola Predosa (Bo) – Km. 2+300, dir. Nord;

1,822 euro: PV 15505 Sillaro ovest, stazione Eni di Castel san Pietro terme (Bo) – Km. 37+400, dir. Sud;

1,827 euro: IP Sillaro est, stazione Ip di Castel san Pietro Terme (Bo) – Km. 37, dir. Nord;

1,832 euro: Esino ovest, stazione Ip di Chiaravalle (An) – Km. 208+700, dir. Sud

Gasolio, dove risparmiare sulla A14

Poche sorprese per i viaggiatori di questa tratta, che più o meno nelle stesse aree della benzina troveranno i prezzi più bassi anche per il gasolio. Da evitare le stazioni di 234 Piceno Est, Fogliaest, Torre Cerrano est (Silvano, provincia di Teramo), Esino Est e Conero ovest dove il diesel costa fino a 2,139 euro al litro – nella più economica tra queste, a Numana in provincia di Ancona, il prezzo è di 2,099 euro/litro.

1,872 euro: 9111 Murge est, stazione Eni di Modugno (Ba) – Km. 671+444, dir. Nord;

1,872 euro: La Pioppa est, stazione Eni di Zola Predosa (Bo) – Km. 2+300, dir. Nord;

1,872 euro: Sillaro ovest, stazione Eni di Castel san Pietro terme (Bo) – Km. 37+400, dir. Sud;

1,877 euro: IP Sillaro est, stazione Ip di Castel san Pietro Terme (Bo) – Km. 37, dir. Nord;

1,899 euro: Sant’Eufemia est, stazione Sarni Oil di Russi (Ra) – Km. 19+900, dir.Nord

Benzina, dove risparmiare sull’A4

Confrontando i prezzi della Milano-Brescia e della Torino-Milano, le stazioni più care sono quelle di 82 Brianza sud (Caponago, 1,952 euro al litro), Brianza nord (Caponago, 1,932 euro) e Valtrompia nord (Roncadelle, 1,929 euro) per quanto riguarda la prima tratta; Cigliano nord (Cigliano, 1,949 euro), Villarboit nord (Villarboit, 1,939 euro) e 79 Novara sud (Novara, 1,939 euro) sulla Mi-To. Ecco invece dove risparmiare:

1,802 euro: Novate nord, stazione Esso di Novate milanese (Mi) – Km. 3,5, dir. Ovest;

1,802 euro: Sebino sud, stazione Esso di Erbusco (Bs) – Km. 197+578, dir. Est;

1,802 euro: Brembo nord, stazione Esso di Osio sopra (Bg) – Km. 349, dir. Nord;

1,839 euro: Pero Nord, stazione Q8 di Pero (Mi) – Km 121.705, dir. Ovest;

1,879 euro: 70 San Rocco Sud, stazione Esso di Rondissone (To) – Km. 24;

1,889 euro: Rho sud, stazione Q8 di Rho (Mi) – Km. 119.25, dir. Est;

Gasolio, dove risparmiare sull’A4

Tra Milano e Brescia, fare il pieno costa di più a Brianza Nord (Caponago, 2,002 euro), Valtrompia nord (Roncadelle, 1,999) e Brianza sud (Caponago, 1,999); sulla Milano Torino invece a Cigliano nord (2,019 euro), Villarboit nord (1,999 euro) e Rho sud (1,989 euro).

1,902 euro: Novate nord, stazione Esso di Novate milanese (Mi) – Km. 3,5, dir. Ovest;

1,902 euro: Sebino sud, stazione Esso di Erbusco (Bs) – Km. 197+578, dir. Est;

1,902 euro: Brembo nord, stazione Esso di Osio sopra (Bg) – Km. 349, dir. Nord;

1,939 euro: Pero Nord, stazione Q8 di Pero (Mi) – Km. 121.705, dir. Ovest;

1,969 euro: Villarboit sud, stazione Ip di Villarboit (Vc) – Km. 64+200

Benzina, dove risparmiare sulla A7

Infine, prendiamo in esame i distributori della Milano Serravalle. I più costosi sono quelli di Cantalupa ovest (Milano km 1, 1,932 euro) e 141 Castelnuovo Scrivia est (Castelnuovo Scrivia, Alessandria, 1,899).

1,812 euro: Dorno Est, stazione Esso di Dorno (Pv) – Km 33.7, dir. Nord;

1,838 euro: Dorno Ovest, stazione Q8 di Dorno (Pv) – Km. 50.90;

1,859 euro: 144 Bettole di Novi Ligure ovest, stazione Ip di Novi Ligure (Al) – Km. 84;

Gasolio, dove risparmiare sulla A7

Se le stazioni meno economiche sono quelle di Cantalupa ovest (1,992 euro) e Castelnuovo Scrivia ovest (1,952 euro), quelle più convenienti sono:

1,908 euro: Dorno Ovest, stazione Q8 di Dorno (Pv) – Km. 50.90;

1,912 euro: Dorno Est, stazione Esso di Dorno (Pv) – Km 33.7, dir. Nord;

1,929 euro: 144 Bettole di Novi Ligure ovest, stazione Ip di Novi Ligure (Al) – Km. 84;

