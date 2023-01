Parigi, la Tour Eiffel si illumina con lo slogan delle proteste in Iran: «Donna, vita, libertà» – Il video

Femme, Vie, Liberté ovvero «Donna, Vita e Libertà»: l’iconica Tour Eiffel ha illuminato la notte parigina con lo slogan delle proteste che da oltre quattro mesi infuriano nelle piazze iraniane dopo la morte della giovane Mahsa Amini seguita al suo arresto da parte della polizia morale. «Quattro mesi dopo l’omicidio di Mahsa Jîna Amini, la Tour Eiffel mostra il sostegno indefettibile di Parigi agli iraniani in lotta per i loro diritti e la loro libertà. Affinché cessino le esecuzioni e trionfi la volontà del popolo iraniano!», scrive in un tweet la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Su un altro versante della Torre, è stato affisso l’hashtag illuminato #Stop executions in Iran, ovvero stop esecuzioni in Iran. Nel frattempo, non si ferma la macchina statale della morte in Iran: due dei manifestanti arrestati durante le dimostrazioni di questi mesi a Isfahan, Saleh Mirhashmi e Saeed Yaghoubi, sono stati trasferiti in regime di isolamento e gli attivisti della rete 1500 Tasvir – citati da Bbc Persian – temono che la condanna a morte per loro emessa possa essere presto eseguita, anche se non è ancora stata confermata dalla Corte Suprema di Teheran. Da quando le dimostrazioni sono iniziate, già 4 manifestanti sono stati impiccati e molti altri sono stati condannati alla pena capitale. Secondo l’agenzia degli attivisti per i diritti umani Hrana, sono almeno 524 le persone che hanno perso la vita durante la manifestazioni e oltre 19mila i manifestanti arrestati dalla polizia iraniana.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: