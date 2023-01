Qatargate, l’avvocato di Eva Kaili: «Panzeri pronto a fare i nomi di altri eurodeputati coinvolti»

Antonio Panzeri farà alla giustizia belga altri nomi di eurodeputati italiani, tedeschi, belgi e francesi implicati nel Qatargate. Lo sostiene Michalis Dimitrakopoulos, l’avvocato dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso. Dimitrakopoulos ha parlato in un’intervista alla tv greca Kontra. Secondo il legale dopo l’accordo da collaboratore di giustizia Panzeri ora «è completamente inaffidabile e tutto ciò che gli interessa è salvare sua moglie e sua figlia». L’avvocato ha detto che Panzeri «qualunque cosa gli diano, firmerà». Intanto prenderà a breve il via l’audizione di Andrea Cozzolino davanti alla Commissione Giustizia (Juri) del Parlamento europeo per la revoca della sua immunità. L’eurodeputato italiano è arrivato intorno alle 9:30 accompagnato dagli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri de Beco. Sta attendendo di entrare nell’aula per discutere la propria posizione con gli eurodeputati membri della stessa Juri, presieduta dalla francese Manon Aubry. Al termine della riunione i tre legali hanno riferito che terranno una dichiarazione alla stampa.

