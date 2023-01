Sondaggi: Fratelli d’Italia in negativo, Meloni in calo per la prima volta. Il M5s al 18%, il Pd fermo al 16%

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia è in calo. Mentre il gradimento per il governo Meloni e per la premier torna ai livelli dell’inizio del mandato. Il Movimento 5 Stelle invece continua a crescere. E stacca il Partito Democratico. Nel dettaglio Fdi, che rimane comunque il primo partito, scende al 30,5% calando dell’1,2%. La Lega ne approfitta e guadagna mezzo punto attestandosi all’8,3%. Così come Forza Italia, che porta a casa il 6,8% (+0,6%). Anche il M5s cresce della stessa percentuale e si attesta al 18,2%. Mentre il Pd guadagna uno 0,1% e arriva al 16,4%. Il Terzo Polo di Calenda e Renzi è al 7,1%. L’alleanza Verdi-Sinistra Italiana è al 4,1%. Gli astenuti arrivano al 41,2%: sono due italiani su cinque.

Il centrodestra e i leader

Il centrodestra mantiene comunque un vantaggio incolmabile sul centrosinistra: 46,6% contro il 26,1%. Ancora più elevato rispetto a quello delle urne del 25 settembre. Il gradimento di Giorgia Meloni è a quota 51, come all’inizio dell’esperienza del suo esecutivo. Il governo è a 53, in calo di cinque punti percentuali. Il leader di partito più popolare è Giuseppe Conte, che ha 32 giudizi positivi su 100. Segue Matteo Salvini con 28 e Silvio Berlusconi con 25. Più staccati Calenda e Letta. Quest’ultimo è in calo di altri 4 punti.

