Zelensky al Festival di Sanremo: l’intervento arriverà prima dello spareggio finale

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarà al Festival di Sanremo nella serata finale di sabato 11 febbraio. Non sarà un collegamento in diretta ma «un video registrato in modo tale da permettere di posizionarlo nel momento più adatto della serata. Per evitare problemi tecnici», come ha spiegato il conduttore Amadeus. L’intervento, scrive oggi il Corriere della Sera, sarà nel momento clou della serata. Ovvero dopo l’esibizione di tutti i cantanti e prima dello spareggio finale, al quale quest’anno arriveranno cinque cantanti. La Rai quindi non indietreggia nonostante le polemiche. Ieri l’ultimo a schierarsi contro la presenza del presidente ucraino nella kermesse è stato Matteo Salvini. Poi erano arrivate anche le prese di posizione di Carlo Freccero e Alessandro Di Battista. Nei giorni scorsi prima Vauro e poi Moni Ovadia avevano detto no.

