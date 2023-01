Sanremo, altri superospiti da Amadeus: tornano all’Ariston anche Gino Paoli e Peppino di Capri

Gino Paoli sarà ospite nella serata finale del Festival di Sanremo, l’11 febbraio, e Peppino Di Capri in quella di giovedì. A confermarlo è il conduttore del Festival Amadeus, durante l’edizione del Tg1. Dopo l’annuncio della reunion dei Pooh alla kermesse, altri due big della scena cantautorale italiana saliranno sul palco più famoso d’Italia. Ottantotto anni, interprete di brani di vasta popolarità, quali Il cielo in una stanza, Senza fine, Una lunga storia d’amore, Gino Paoli ha partecipato a sette edizioni del Festival, l’ultima delle quali nel 2018 in qualità di ospite in coppia con Danilo Rea. Mentre Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, ha al suo attivo due vittorie al concorso canoro: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con il brano Non lo faccio più.

