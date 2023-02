Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus: il comico Angelo Duro sul palco dell’Ariston. L’ironia di Fiorello su Zelensky – Il video

Il comico Angelo Duro sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, che andrà in onda mercoledì 8 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, in un video inviato a Fiorello per Viva Rai2. «Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c’è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro», ha detto Amadeus nel video dove compare da “dietro le quinte” lo stesso Duro che mormora alle spalle del conduttore «Ma stai zitto!». E poi il commento del direttore artistico della kermesse, in scena dal 7 all’11 febbraio, «Me lo ricordavo più simpatico». Nato a Palermo nel 1982, dopo un’esperienza con Le Iene, Angelo Duro ha iniziato il suo percorso sul web. In poco tempo, infatti, i suoi monologhi hanno spopolato, ottenendo milioni di visualizzazioni. Da qui la decisione di approdare nei teatri con un sold out dopo l’altro.

L’ironia di Fiorello sul controllo Rai sul video di Zelensky

Nella stessa puntata del programma Rai, condotta dal mattatore siciliano, lo stesso Fiorello ha ironizzato sull’ospitata di Volodymyr Zelensky nell’ultima serata del Festival con un video-messaggio registrato. «Sono solidale con gli amici della Rai, se li chiami in questi giorni sono tutti occupati, per la storia di Zelensky». Una questione che ha polarizzato partiti e opinione pubblica, dando vita anche ad alleanze insolite, come quella tra Matteo Salvini, Carlo Calenda e Giuseppe Conte, tutti e tre scettici sulla decisione della Rai di trasmettere l’intervento del leader di Kiev. «Il video verrà visto da Coletta (direttore di Rai 1, ndr): tutti i capi di Stato, Macron, Scholz, chiameranno Coletta, e Coletta farà una piccola call, una “coletta” e spiegherà a loro: state tranquilli, il video è sotto controllo», ha sottolineato Fiorello, riferendosi al videomessaggio, per il quale è stato chiesto il controllo preventivo da parte della Rai al fine di valutare eventuali profili di criticità per l’azienda. Durante lo show di Viva Rai2! Fiorello ha inoltre scherzato anche sul ruolo di Amadeus nella vicenda, leggendo un titolo provocatorio del Fatto quotidiano: «Più che Putin, Zelensky deve temere Amadeus». Non si può scrivere una cosa così? Ma c’ha ragione, temetelo perché Amadeus è pericoloso… È capace che scatena la terza guerra mondiale», ha concluso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: