Fedez: «Il karate è uno sport inutile». Gli risponde il campione olimpico Busà – Il video

Botta e risposta tra il campione olimpico di karate, Luigi Busà, e Fedez. «Che arte marziale inutile è il karate. Raga, io sono cintura blu di karate. Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno si dà così… ma chi ca**o dà il pugno così. Sono delle mossette goliardiche», ha detto il rapper in una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Una frase che non è piaciuta all’atleta 35enne che ha deciso di replicare pubblicamente con un video su Instagram. «Penso che lo sport possa piacere o meno, ma non credo sia inutile. Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri», ha detto il campione. E ha continuato: «Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché a oggi, siamo campioni olimpici in questa arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia». Ha poi rivolto un appello al rapper: «Invito Fedez un giorno ad allenarci insieme. Mi piacerebbe farti scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport». Infine, busà ha concluso con un messaggio ai ragazzi che lo seguono: «Continuate a fare ciò che vi piace, abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai». Una nuova polemica che arriva a pochi giorni da quella scatenata dopo le battute di Fedez su Emanuela Orlandi.

