Muschio selvaggio su Rai2: che cosa farà Fedez durante Sanremo – Il video

Muschio Selvaggio, si trasferisce in Tv nei giorni di Sanremo. Il podcast di Fedez e Luis Sal, andrà in onda su Rai2 a partire dal 7 febbraio. Ad annunciarlo sono stati i canali social della Rai e l’account Instagram dello show, che dopo essere nato e cresciuto su YouTube, si appresta a fare il salto sul piccolo schermo, nonostante i passati screzi tra il rapper e l’emittente nazionale e la recente polemica sulla risata di Fedez sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta proprio durante una puntata del podcast e poi risoltasi con le scuse del cantante al fratello di Emanuela. Il podcast, che conta 1,11 milioni di iscritti e oltre 177 milioni di visualizzazioni, andrà in onda alle 18.45, tutti i giorni dal 7 all’11 febbraio, per 15 minuti nel quale i due conduttori riceveranno ospiti con i quali commenteranno il Festival di Sanremo, raccontando retroscena e curiosità sulla kermesse musicale in onda durante gli stessi 5 giorni. Dalle 19, la puntata integrale del podcast verrà resa disponibile sulle piattaforme di streaming RaiPlay e RaiPlay Sound.

L’esibizione sulla Costa Smeralda

La Rai, quindi, investe sul rapper nonostante la richiesta del Codacons di escluderlo dal festival dopo la causa da lui persa contro il coordinamento. Nell’ambito di Sanremo, Fedez sarà anche ospite sul palco sul mare della Costa Smeralda – ormeggiata proprio nelle acque di Sanremo – dove si esibirà per una serata. Nel commentare la sua partecipazione, il cantante aveva ricordato il passato burrascoso con la Rai: «Magari faccio una cosa tipo primo maggio» aveva detto richiamando l’intervento contro la Lega per le sue posizioni in materia Lgbtq+ che la Rai aveva chiesto di rivedere. Un espediente, quello della Rai, già visto con la Bobo Tv. Altra trasmissione nata su una piattaforma web – Twitch – che è finita sulle reti nazionali nel corso dei mondiali di calcio, la cui copertura ha così potuto godere della popolarità di Bobo Vieri.

In copertina: MUSCHIO SELVAGGIO / Luis Sal e Fedez, conduttori del podcast

