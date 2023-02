Rischio attacchi anarchici a Sanremo, il Festival si blinda: zona rossa attorno all’Ariston

Rinforzati i controlli anche via mare, mentre nella città ligure arrivano nuove unità antiterrorismo

La prefettura di Sanremo si prepara a blindare il Festival, dopo l’escalation di attacchi e proteste da parte degli anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito. A proteggere il teatro Ariston ci sarà una «zona rossa», alla quale si potrà accedere attraverso varchi filtrati dai metal detector. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Valerio Massimo Romeo ha poi previsto la presenza nell’area attorno al teatro di unità speciali, tra cui reparti di prevenzione del crimine, unità antiterrorismo e specialisti della cybersicurezza, che controlleranno costantemente anche le telecamere di videosorveglianza. All’Ansa il questore Giuseppe Peritore ha spiegato che i controlli si svolgeranno anche in mare lungo la Costa Smeralda, con l’aggiunta di 150 unità al giorno, oltre ai 100 operatori delle forze dell’ordine già presenti.

