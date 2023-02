Sorpresa a Sanremo, Fiorello farà il Dopofestival (e anche il suo show all’alba): «Non dormirò più»

A modo suo Fiorello a Sanremo ci sarà. Lo showman andrà in onda su Rai1 subito dopo le serate del Festival, che si preannunciano particolarmente notturne. Dopo le polemiche con il Tg1, Fiorello torna su Rai1 senza però cambiare il nome del suo programma, se non con un adattamento inevitabile per l’orario improbo. Le quattro puntate si chiameranno «Viva Rai2: Viva Sanremo! Di notte», andranno in onda da martedì 7 febbraio a venerdì 10 per 45 minuti con notizie e curiosità dall’Ariston, grazie anche agli scoop e collegamenti in diretta con l’inviato al Festival, Gabriele Vagnato. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico e conduttore della kermesse, Amadeus, che durante l’edizione delle 20 del Tg1 ha lanciato la notizia: «Voglio condividere quella di questa sera con un amico di Sanremo, del festival, vostro e mio», ha detto Amadeus e il comico si collega da casa mostrando un pupazzo di Hulk. «È un annuncio un po’ strano – ammette il mattatore siciliano – facendo un programma al mattino come potevo vedere il Festival? Mi è venuta così l’idea di fare Viva Rai2! subito dopo: appena finisci la puntata, Ama, io vado in diretta, mi dai la linea di notte». Del resto, «io non dormo, io uso noce moscata», ha ironizzato lo showman riferendosi al “caso Amici”. «Ci vediamo martedì sera in diretta».

