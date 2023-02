Sanremo 2023, Tananai pronto a riprovarci dopo l’ultimo posto: «Ho preso lezioni di canto» – Il video

Un anno fa Tananai arrivava ultimo a Sanremo. Una sconfitta presa con ironia che forse è stata la sua fortuna, come da tradizione sanremese già vista con Zucchero e Vasco. Sei mesi dopo, Sesso Occasionale, il brano che Alberto Cotta Ramusino ha portato nel 2022 sul palco dell’Ariston, era la hit dell’estate. Successo certificato anche dal disco di platino per la traccia che l’artista classe 1995 ha cantato non senza stonature l’anno scorso in Liguria. «Proprio in questi giorni Instagram mi ha riproposto la performance migliore della mia vita» ironizza Tananai, che a Open ha raccontato di essersi preparato di più per la prossima edizione. «L’anno scorso avevo molta più ansia, rispetto a oggi, perché non sapevo bene in cosa mi stavo imbattendo. In questo frangente di tempo ho iniziato a fare attenzione ad alcune cose che riguardano la mia preparazione. Faccio delle corse, delle nuotate. Ma soprattutto ho smesso di fumare le sigarette, un tempo ne fumavo 40 al giorno».

Tra vecchio, nuovo e “Anima Mia”

«Squadra che perde non si cambia» continua il 27enne scherzando. C’è il direttore d’orchestra del 2022, Fabio Burian, e c’è anche Biagio Antonacci, che l’anno scorso ha collaborato alla scrittura di Sesso Occasionale e in questa edizione duetterà con Tananai sulle note della canzone di Simone Cristicchi Vorrei cantare come Biagio. Anche se Tango, spiega, «è un brano diametralmente opposto a Sesso Occasionale. Quello era puro divertimento per dimenticarsi di due anni di Covid. Stavolta invece ho avuto modo di guardarmi dentro e di fare canzoni più introspettive». «Sono un cazzone nella vita di tutti i giorni, nella musica ho bisogno di controbilanciare», scherza. In attesa del Festival e del tour dei palazzetti di maggio, all’instore per il suo primo album, Rave, Eclissi, Tananai prova le sue rinnovate doti canore con i fan – «i migliori del mondo» – sulle note di Anima Mia dei Cugini di Campagna. E lancia un messaggio agli altri artisti in gara: «Speriamo che vincono».

