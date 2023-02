A Sanremo Ornella Vanoni, le reazioni deluse (e un po’ crudeli) sui social: «Che fine ha fatto Ariana Grande?» – I migliori meme

Ieri sera è arrivato l’annuncio di Amadeus. Ornella Vanoni è stata scelta come superospite della serata finale del Festival di Sanremo, il prossimo 11 febbraio. Oggi, invece, il web ironizza sulla scelta della cantante classe 1934. Nei giorni scorsi erano girate voci che suggerivano il nome della popstar statunitense Ariana Grande come ospite d’onore della finale. Tutto era partito da un piccolo spoiler concesso da Fiorello durante la sua trasmissione Viva Rai2: «Al Festival ci sarà un’ospite internazionale donna e di origine italiana. Non è Lady Gaga», aveva detto lo showman amico di Amadeus pochi giorni fa. Ospite a Porta a Porta, il direttore artistico aveva alimentato il sospetto: «Non posso dirti di chi si tratta è una donna. È una grande donna, per me è una grande donna». Vista la ripetizione, in molti avevano collegato le origini italiane al cognome, arrivando a credere che l’ospite sarebbe stata proprio la statunitense classe 1993, che ha origini abruzzesi e siciliane. Diversi, quindi, si aspettavano un’ospite internazionale, magari anche Madonna, anche lei di origini italiane, e sono rimasti delusi all’annuncio di Ornella Vanoni. C’è chi ironizza sull’età della cantante italiana, che si aggiunge a una lista di ospiti non di primo pelo, e chi si lascia andare a risate che agli occhi di qualcuno potrebbero anche sfiorare la cattiveria. Ma non manca anche chi ricorda i momenti cult di Vanoni sul palco e chi scomoda l’iconico René Ferretti. A seguire una raccolta dei meme più divertenti sulla vicenda.

