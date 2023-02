Sanremo, l’anticipazione sulla scaletta di ospiti e cantanti: ecco le esibizioni delle prime due serate

È stato svelato l’ordine di uscita dei 28 artisti in gara al Festival di Sanremo nelle prime due serate di martedì 7 febbraio e mercoledì 8. Nella prima serata toccherà a: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei. L’ordine di uscita della seconda serata, invece, è: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

I protagonisti della prima serata

Per tutta la durata del Festival sarà Gianni Morandi ad affiancare Amadeus nel ruolo di co-conduttore. Domani si aggiungerà a loro sul palco anche Chiara Ferragni, la prima delle quattro co-conduttrici di questa edizione, che farà il bis anche sabato sera. Come da tradizione, poi, nella prima serata dell’Ariston ci saranno anche i vincitori della scorsa edizione del Festival, Blanco e Mahmood, che canteranno Brividi. Blanco, inoltre, si esibirà da solo presentando il suo ultimo brano, intitolato Lisola delle rose. La serata di domani segnerà anche il ritorno dei Pooh sul palco dell’Ariston, per la prima volta dopo la morte di Stefano D’Orazio. «Faranno qualcosa di speciale. Ripercorriamo la loro carriera e sarà emozionante», ha assicurato Amadeus. Nel corso della serata ci sarà anche un intervento di Elena Sofia Ricci, che presenterà la nuova fiction di Rai Uno Fiori sopra l’inferno. Dal Sukuzi stage, per gli eventi esterni collegati al Festival, Piero Pelù si esibirà con il brano Gigante, mentre Salmo farà una performance live in collegamento dalla Costa Smeralda. «E poi – scherza Amadeus – convinciamo Gianni a intonare qualcosa, così facciamo cantare tutto l’Ariston».

Foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

