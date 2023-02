Sanremo 2023, Chiara Ferragni leggerà una «lettera a se stessa» sul coraggio delle donne. L’indiscrezione sul monologo

Meno uno. Il conto alla rovescia all’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo è quasi finito. Domani sera, martedì 7 febbraio, si alzerà il sipario sul Teatro Ariston. Derubricato a semplice testo che sarà letto da Amadeus il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che tante (troppe?) attenzioni aveva attirato nei giorni scorsi, a calamitare lo sguardo e i commenti di milioni di fan, oltre che le performance canore dei loro beniamini, promette di essere soprattutto l’esordio alla conduzione di un live show televisivo – e che live show – di Chiara Ferragni. Una vigilia carica di attesa per i suoi seguaci (quasi 29 milioni su Instagram), e per l’influencer-imprenditrice stessa. «Mi cago leggermente, anzi molto addosso, ma ho una grande voglia di salire sul palco», ha confessato Ferragni oggi ai suoi fan, assicurando: «Apprezzo tutti i messaggi carini e pieni di energia che mi mandate: li leggo, mi fanno sempre piacere. Ce la metterò tutta». Ultime prove ospitate nella villa sulla collina di Sanremo con vista mozzafiato sulla Riviera dei fiori e piscina a sfioro, seguita passo a passo dalle telecamere: più che mai in questi giorni, in vista della preparazione della seconda stagione della serie The Ferragnez su Amazon Prime (anche il marito Fedez, che si esibirà mercoledì a bordo di Costa Smeralda e venerdì sul palco con gli Articolo 31, ha raggiunto la Liguria). Ma che farà all’Ariston esattamente Chiara Ferragni?

Il monologo sulla forza delle donne

L’imprenditrice digitale regina di Instagram co-condurrà la prima e l’ultima serata del Festival, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Presentazioni di cantanti e ospiti a parte, a quanto si sa, Ferragni terrà un monologo tutto suo. Come funzionerà? Sarà una “lettera a se stessa“, racconta chi ha assistito alle prove blindatissime, in cui la 35enne milanese «racconterà la sua storia, invitando al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni». La performance dovrebbe durare una decina di minuti. «La sua presenza è motivo di grande curiosità per molti, di felicità per noi: è una ragazza solare, sarà una bella sorpresa», ha assicurato sempre oggi Amadeus ai microfoni di Rtl 102.5. Apprezzamenti condivisi dall’altro protagonista atteso – ben più allenato – alla prova dell’Ariston: «Vedendola di persona, in azione, si capisce perché abbia un seguito così forte, farà una bella cosa», ha detto Gianni Morandi. La parola, ora, al palco. E ai milioni di telespettatori-follower che seguiranno i passi e le parole di Chiara Ferragni a Sanremo.

