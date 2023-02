Rosa Chemical si esibirà molto tardi, Amadeus frena i sospetti dopo le polemiche: perché non è una strategia

La prima esibizione di Rosa Chemical a Sanremo è prevista a tarda sera della seconda serata, quando l’artista salirà sul palco dell’Ariston come terzultimo. Una decisione della direzione artistica che nel giro di poco tempo ha sollevato più di un sospetto che si volesse relegare il cantante in un orario strategico, soprattutto dopo le polemiche partite anche dalla Camera da parte della deputata di FdI Maddalena Morgante. È stato poi lo stesso Amadeus ad allontanare i sospetti, quando nella conferenza stampa alla vigilia del Festival ha spiegato il motivo della collocazione di Rosa Chemical: «Devo distribuire i cantanti assicurando un’attenzione sempre alta televisivamente parlando». Sull’ordine delle esibizioni dei cantanti, Amadeus ha spiegato che vige un principio di alternanza, tant’è che «Rosa Chemical giovedì sarà invece tra i primi», ha chiarito. E a proposito delle accuse di voler fare uno spot sul «gender fluid», come sostenuto qualche giorno fa dalla deputata Morgante, Amadeus ha provato a stemperare i toni: «Non sono d’accordo con le critiche, ma il pezzo di Rosa Chemical magari diventerà quello preferito dai suoi figli e dopo tutto questo lo ballerà anche lei».

