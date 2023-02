Sanremo 2023, l’Ucraina al festival la porta Tananai: dopo l’esibizione l’omaggio alla coppia divisa dalla guerra – Il video

«Sono contento di quello che sto facendo soprattutto per Lisa, Olga e Maxim, i protagonisti del videoclip. Senza di loro questa canzone non esisterebbe e non esisterebbe la cosa di cui vado più fiero. Spero che tornerà un lunedì per chiunque». Visibilmente emozionato dopo essersi esibito tra i primi artisti della puntata finale del Festival di Sanremo, Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, si prende qualche secondo sul palco per ringraziare i protagonisti di Tango, il brano con cui è in gara il cantante milanese. Nel video clip, si vede una coppia di ragazzi ucraini, della piccola Smoline, divisi dalla guerra. Lui si deve arruolare per combattere al fronte, lei viene sfollata a Milano insieme alla figlia, in attesa di rivedersi un lunedì. Che per ora non è ancora arrivato.

