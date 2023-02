Sanremo 2023, Tananai – «Tango»

L’ultimo posto in classifica di Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, nella scorsa edizione del Festival di Sanremo con la sua Sesso occasionale ne ha lanciato la carriera. Dopo aver suscitato la simpatia del pubblico e attirato l’attenzione di Fedez, con il quale ha collaborato insieme a Mara Sattei al singolo La dolce vita, il 27enne milanese ha partecipato al concerto di beneficenza Love Mi e pubblicato l’album Rave, eclissi. Con Fedez aveva già realizzato il brano Le madri degli altri, e prima ancora nel 2017 si era fatto notare con il progetto Not For Us, con cui ha pubblicato l’album To Discover and Forget. Quest’anno la «piccola peste» torna sul palco dell’Ariston tra i big con il suo Tango.

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta



Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco



La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante



È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta



Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango



E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno



È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì