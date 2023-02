A un anno dalla “sconfitta”, Tananai torna sul palco di Sanremo (anche con Biagio Antonacci): «Ho abbandonato le mie 40 sigarette quotidiane»

Sulla polemica che riguarda il collega Rosa Chemical autore a detta di Fdi dell’«ennesimo spot in favore del gender» ha detto: «Sono invidioso di Rosa Chemical. Per il resto, mi sembra si commenti da sola. Il mondo va avanti e c’è chi resta sulle polemiche sterili»

«Sono le sfumature delle relazioni a distanza, le loro imprevedibilità e tipologie. A volte è uno spazio fisico che divide due persone, altre solo un limite mentale ed emotivo». Tananai si presenta ai giornalisti intenso e introspettivo come il contenuto del brano che porterà a Sanremo 2023. Si chiama Tango e per la prima volta nella sua carriera, fa sapere l’artista, ha ideato una canzone con una storia che non ha vissuto in prima persona: «Attinge alla realtà che molte persone vivono ogni giorno, ma non la mia». Nessuna paura di deludere i fan: «È la carta giusta perché porto una versione di me che non ho mai espresso prima». Non è la prima volta che il cantante gareggia sul palco di Amadeus. Già nella precedente edizione partecipò con Sesso occasionale, ma arrivò ultimo. Un’apparente sconfitta che Tananai ha saputo sfruttare con ironia da subito, diventando un fenomeno del web, che l’ha portato poi a scalare le classifiche degli ascolti streaming.

Cos’è cambiato da Sanremo 2022

«L’anno scorso avevo molta più ansia, rispetto a oggi, perché non sapevo bene in cosa mi stavo imbattendo. In questo frangente di tempo ho iniziato a fare attenzione ad alcune cose che riguardano la mia preparazione. Faccio delle corse, delle nuotate. Ma soprattutto ho smesso di fumare le sigarette, un tempo ne fumavo 40 al giorno», racconta il cantante. «Date queste premesse – sottolinea con ironia – lo scorso anno devo aver fatto un ottimo Sanremo…». Ma rispetto al 2022, alcune cose non cambieranno. A partire dal direttore d’Orchestra. Sarà anche quest’anno Fabio Burian. «Squadra che perde non si cambia», commenta scherzando Tananai.

Biagio Antonacci sul palco e l’amicizia con il figlio

Per la seconda serata del Festival dedicata alle cover, Tananai si esibirà con una versione di Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi accompagnato dal dj e produttore Don Joe, colonna della scena rap italiana e storico componente dei Club Dogo. Ospite d’eccezione sarà Biagio Antonacci. «Tananai mi ricorda il Biagio di 28 anni. Quando mi è stato proposto di cantare con lui, mi sono detto: “Ha l’energia giusta, prende la musica con quella leggerezza che invecchiando si tende a perdere. Si diventa più ragionatori», racconta Antonacci. L’idea di invitarlo sul palco è nata quasi per caso. Tananai è amico del figlio Paolo Antonacci, che ha scritto Tango assieme al cantante in gara. E una sera, mentre parlavano di Sanremo, scherzando si son detti: «Ti immagini portare Vorrei cantare come Biagio e farlo con Antonacci?». Prima le risate. Poi hanno iniziato a considerarlo sul serio.

«La polemica su Rosa Chemical? Sono invidioso…»

Sanremo non è ancora iniziato, ma le polemiche sì. Nei giorni scorsi, la deputata di Fdi Maddelena Morgante ha chiesto alla Rai di rivedere la partecipazione di Rosa Chemical perché, a suo dire, il brano Made in Italy – che parla di poliamore, sesso e libertà – è «l’ennesimo spot in favore del gender». E secondo Tananai, è solo un «onore» per un cantante essere citati in questo senso. «Sono invidioso di Rosa Chemical. Per il resto, mi sembra si commenti da sola. Il mondo va avanti e c’è chi resta sulle polemiche sterili», dichiara il cantante. E conclude: «Diciamolo… gli artisti per definizione dovrebbero essere le persone meno influenzabili dal dover dire o meno qualcosa. Non dovremmo essere costretti a restare dentro determinati paletti».

Il FantaSanremo: se Tananai arriva ultimo sono 100 punti

Dopo la sconfitta tanto discussa dell’ultimo Festival, il FantaSanremo non ha potuto fare altro che dedicare un grande premio a chi mette Tananai nella propria squadra. Se dovesse arrivare ultimo anche quest’anno, gli utenti vincono ben 100 punti. Questo comporta che chi lo inserisce in squadra dà per certo che il cantante perderà nuovamente. E come l’ha presa Tananai? «Non mi fa fastidio, anzi mi fa anche piacere essere scelto. Poi scorso anno il FantaSanremo mi ha dato tanto, è stato un modo per interfacciarmi con un pubblico più grande. In ogni caso, si tratta di un gioco».

