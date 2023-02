Zelensky a Bruxelles giovedì, l’indiscrezione sul primo viaggio in Europa dall’inizio della guerra

Cresce l’ipotesi del primo viaggio a Bruxelles del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che potrebbe partecipare al Consiglio europeo e poi in aula al Parlamento europeo il prossimo giovedì, 9 febbraio. Secondo fonti europee citate dall’agenzia Ansa e dal quotidiano La Stampa, l’organizzazione del viaggio sarebbe ancora in corso mentre i dettagli per motivi di sicurezza restano «top secret». Massimo riserbo dagli ambienti europei, dove un portavoce del Consiglio Ue, Barend Leyts, ha confermato che per il presidente ucraino «c’è un invito aperto a Bruxelles», non aggiungendo altri commenti. Il portavoce di Roberta Metsola, Juri Laas, ha spiegato che il Parlamento Ue «non può confermare» che sia in corso l’organizzazione di una plenaria straordinaria. Per il presidente ucraino sarebbe il primo viaggio in Europa dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022, il secondo fuori dall’Ucraina, dopo la breve visita negli Stati Uniti da Joe Biden.

