Sanremo 2023, il grande ritorno di Anna Oxa all’Ariston

Anna Oxa è tornata. Con il brano Sali (Canto dell’anima), una delle artiste più attese di Sanremo 2023 è arrivata sul palco dell’Ariston per la quindicesima volta nella sua carriera non deludendo le aspettative. Vestito total black, si avvicina al microfono con un sorriso e poi intona i primi versi della canzone inedita. La voce è quella di sempre, intensa e calda dalle note più basse a quelle più alte, Oxa ha regalato uno dei momenti più emozionanti della prima serata. Arca dell’umanità andata a fondo, cuori puri mangiati dall’avidità, sali e poi un’altra vita tu, vivrai. Il testo di Oxa parla di una rinascita per l’intera umanità. Dall’ultima apparizione della cantante su palco con Processo a me stessa, il clima è decisamente cambiato. Niente più toni scuri, luce intensa, note aperte. A poche ore dalla prima serata l’esibizione era stata messa in dubbio dall’influenza che aveva colpito la cantante: per questo Oxa aveva scelto di non partecipare al red carpet dell’Ariston alla vigilia della kermesse. Stasera però l’artista è apparsa più in forma che mai.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: