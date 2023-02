Sanremo 2023, I Cugini di Campagna – «Lettera 22»

In 53 anni di carriera non avevano mai partecipato al Festival di Sanremo. Ora, però, è arrivato anche il loro momento. Tra i 28 artisti in gara per la 73esima edizione del Festival ci sono anche I Cugini di Campagna, il gruppo di musica leggera nato a Roma nel 1970 su iniziativa dei due fratelli gemelli Silvano e Ivano Michetti. Negli ultimi 50 anni, sono circa una decina gli altri membri della band che si sono alternati fino a comporre la formazione attuale, di cui fanno parte (insieme ai due Michetti) il cantante Nick Luciani e il tastierista Tiziano Leonardi. Nel vasto repertorio de I Cugini di Campagna c’è un brano che conosce praticamente tutto il pubblico: Anima Mia, composto nel 1973 e diventato una delle canzoni più note della musica italiana. Tra gli altri brani celebri della band romana si ricordano Un’altra donna, Meravigliosamente, Innamorata e No tu no. Il loro ultimo album in studio, intitolato Una meravigliosa storia infinita, è del 2017. Da allora, alcuni componenti della band si sono fatti notare più per le loro ospitate televisive che per l’attività musicale. Lo scorso anno, per esempio, Silvano Michetti e Nick Luciani hanno partecipato al reality L’isola dei famosi, in cui il primo è stato eliminato dopo pochi giorni per aver bestemmiato in diretta. A dicembre, Amadeus rivela che i Cugini di Campagna saranno in gara per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston la band romana presenterà il brano Lettera 22, scritto dal duo La Rappresentante di Lista.

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade



Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”



E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio



E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui



Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.



Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui