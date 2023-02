Sanremo 2023, gIANMARIA – «Mostro»

Con il brano La città che odi si è guadagnato il primo posto a Sanremo Giovani. Ora, forte del successo appena intascato, cercherà di stupire anche in mezzo ai big. gIANMARIA – all’anagrafe Gianmaria Volpato – è un cantautore del 2002. L’età, però, non deve trarre in inganno, perché a soli 20 anni il giovane originario di Vicenza ha già un curriculum invidiabile. La sua passione musicale inizia da giovanissimo e a soli 13 anni Gianmaria compone i primi brani. L’ispirazione più grande viene dai cantautori italiani degli anni Settanta, ma dentro la sua musica ci finisce un po’ di tutto: hip hop, R&B, urban. Per qualche anno alterna alla composizione di brani anche il lavoro in una pizzeria del Vicentino, in attesa di costruirsi una carriera di successo. Nel 2021 presenta a X Factor tre singoli pubblicati in autonomia. Il suo brano Suicidi conquista i giudici e gIANMARIA conclude il programma in seconda posizione, incassando i complimenti di Vasco Rossi e Samuele Bersani. Dopo il successo a X Factor, il cantante vicentino inizia un tour in giro per l’Italia, che lo porta esibirsi in alcuni dei più importanti festival nazionali: MI AMI, Pinewood, Collisioni. Alla fine del 2022, il primo posto a Sanremo Giovani gli vale la partecipazione automatica a Sanremo 2023, dove presenterà il suo nuovo brano Mostro.

Il testo di «Mostro» di gIANMARIA

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito,

Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso

Per non correre nessun rischio

Ho occupato uno spazio più piccolo

Che mi sono perso?



Ero solo distratto, da me

Sono entrato con la macchina in giardino

Perché non vedevo l’ora di tornare

Ora che sorella mia tu sei madre

Dimmi se siamo ancora fratelli

Che mi sono perso?



Ero solo distratto, da me

E se correre fuori, mi lascia fermo dentro

Allora spero di stancarmi presto

E se seguendo gli altri, lascio indietro me stesso

Farò di tutto per stare da solo un momento

Ma che ti sembro un mostro?



Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ti ho lasciato sopra il letto un mio libro

Così sai che tornerò

Ma con tutti quanti i letti che ho visto

Con che faccia tornerò?



Voglio entrare nei discorsi deciso,

Ma mi sono perso tanto e che dico?

Se non sai mai di che si parla tanto vale star zitto

E se le stelle fuori mi hanno tenuto sveglio

Vuol dire che ho avuto più di un pensiero

Se per allontanarsi basta prendere spazio

Allora diamogli un senso



Ma che ti sembro un mostro?

Guarda che sono apposto

Che mi sono perso, ero solo distratto, da me

Mò che ti sembro un mostro

L’ho pensato pure io un secondo

Che mi sono perso, ero solo distratto,

Stavo pensando a me

Ma che ti sembro un mostro



