Solitudine e lotta al bullismo, l’impegno di gIANMARIA al debutto a Sanremo. «Blanco? Ha fatto un po’ il pazzo, ma resta un grande» – L’intervista

«Per me resta un grande artista, al di là della scena di ieri sera. Ha fatto un po’ il pazzo sul palco, ma io lo apprezzo». Così gIANMARIA, in gara a Sanremo 2023 con il brano Mostro, commenta a Open la performance di Blanco, che ha spiazzato il pubblico dell’Ariston e quello davanti alla tv (o ai social) prendendo a calci la scenografia di fiori dopo aver perso le staffe per un problema di audio. «Quando un artista è sul palco può succedere di tutto, ci sono mille fattori che subentrano e si possono controllare solo fino a un certo punto», aggiunge il cantante. All’indomani della sua esibizione, tra le prime ad essere andata in onda, gIANMARIA si sente soddisfatto di come ha cantato. «Sono davvero felice. Ieri sera mi sono trovato davvero bene, mi sono sentito al posto giusto, al momento giusto, e quindi me la sono goduta», spiega. La classifica della sala stampa l’ha posizionato al 12esimo posto. «Inizialmente avevo la fissazione della classifica, poi mi sono detto: “Non mi interessa, devo performare bene e divertirmi. Il resto non conta”», commenta l’artista 20enne.

L’impegno contro il bullismo e gli affetti (quasi) perduti

Il brano che ha scelto gIANMARIA parla di solitudine. Una canzone intima e autobiografica che ci racconta di una generazione perennemente connessa, ma dalle relazioni umane sempre più frammentate: «Ma che ti sembro un mostro? …che mi sono perso, ero solo distratto da me», un grido liberatorio che rompe lo schermo dei nostri smartphone. E ieri, in occasione del Safer Internet Day, il cantante ha indossato un braccialetto blu durante la sua esibizione come simbolo dell’impegno contro il bullismo in tutte le sue forme. «Mostro l’ho scritta l’anno scorso, quando è iniziata la mia carriera ed ero preso da tantissimi impegni lavorativi», racconta il cantante. «E purtroppo quando ti dedichi completamente a qualcosa, ti ritrovi a lasciarne indietro altre. Ad esempio, gli affetti. C’è stato un momento in cui ho pensato di averli persi e il mio brano è una fotografia di tutto questo», puntualizza.

I prossimi passi

«La sensazione più presente durante questo periodo – confida – è stata quella di non essere abbastanza pronto ad affrontare la vita che mi sono scelto e per la quale ho lavorato tanto». E per questi motivi, il giovane artista ci tiene a lanciare un messaggio dal palco, che è quello di «accogliere i propri sbagli, mettersi a nudo e cercare di recuperare». gIANMARIA si era già distinto nel suo percorso a X Factor 2021 colpendo ed emozionando i giudici già nelle prime fasi di selezione del programma con i suoi inediti I suicidi e Senza Saliva, contenuti in Fallirò, l’EP di debutto del cantante. Ora ha lanciato un nuovo album, che si apre con la traccia manifesto Mostro e prosegue con diverse riflessioni sull’amicizia e l’amore. Il filo conduttore del disco sono infatti le relazioni e il rapporto con gli affetti, talvolta conflittuale. Grandi temi che porterà ai fan a maggio 2023 in occasione del Mostro Tour 2023. Nel frattempo, occhi puntati su Sanremo.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) | Ariete – Mare di guai | Colla Zio – Non mi va | Coma_Cose – L’addio | I Cugini di Campagna – Lettera 22 | Elodie – Due | Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | Leo Gassmann – Terzo cuore | Mara Sattei – Duemilaminuti | Marco Mengoni – Due vite | Mr. Rain – Supereroi | Olly – Polvere | Ultimo – Alba

Continua a leggere su Open

Leggi anche: