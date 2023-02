Sanremo 2023, il monologo di Francesca Fagnani sul carcere di Nisida: «Lo Stato deve essere più sexy dell’illegalità» – Il video

«Non tutte le parole sono uguali e non tutte arrivano a noi con facilità. Ci sono parole che per arrivare qui devono abbattere muri e cancelli a triple mandata». Inizia così il monologo della giornalista e co-conduttrice Francesca Fagnani al Festival di Sanremo che ha deciso di lasciare parlare i detenuti del carcere di Nisida, istituto penale per i minorenni. «Vogliamo che la gente sappia che non sia bestie o killer, vogliamo ci conoscano», ha detto. «Hanno picchiato, rapinato, ucciso e alla domanda perché l’hai fatto non trovano una risposta che vorrebbero avere. Ma la risposta non escono. Bisogna andare al giorno prima, al mese prima, alla vita prima. Hanno occhi che chiedono aiuto, senza sapere quale aiuto e a chi chiedere aiuto. La scuola l’hanno abbandonata, ma nessuno li ha mai cercati». E poi: «Quando ho intervistato detenuti in carcere per reati gravissimi ho chiesto loro: cosa cambieresti della tua vita? Tutti mi hanno risposto: sarei andato a scuola». Infine, il riferimento allo Stato che dovrebbe essere «più attraente, più sexy dell’illegalità».

