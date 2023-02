Sanremo, la scaletta definitiva della seconda serata. Gli orari previsti per Fedez, Al Bano e Black Eyed Peas

Sono 14 gli artisti in gara che devono ancora esibirsi al Festival di Sanremo. Lo faranno questa sera, mercoledì 8 febbraio, nella seconda serata della kermesse. Ad aprire le danze – pardon, le musiche – sarà, dopo l’arrivo sul palco di Amadeus e di Gianni Morandi, Will. Poi via via tutti gli altri, nella lunga nottata sanremese. In ordine di apparizione sul palco, i Modà e Sethu, gli Articolo 31 e Lazza, l’attesissima Giorgia (poco dopo le 22) e i redivivi Colapesce e Dimartino. E poi ancora Shari e Madame, Levante e Tananai, i Rosa Chemical – al centro di polemiche da ambienti di governo negli scorsi giorni – e LDA. Ultime, ma solo in ordine di apparizione sul palco, Paola & Chiara (dopo la mezzanotte). Ad affiancare Amadeus e Morandi alla conduzione sarà questa sera Francesca Fagnani: alle 23.25 è previsto il suo monologo.

Gli ospiti italiani ed internazionali

Tanti gli ospiti previsti nella seconda serata, sul palco e non – mescolando generi ed età. In apertura di serata, dopo i primi tre cantanti in gara, (ore 21.23) saliranno insieme sul palco con Gianni Morandi Massimo Ranieri ed Al Bano. Da Andavo a cento all’ora a Rose rosse sino a Felicità, ciascuno dei tre regalerà le perle del meglio del proprio repertorio, prima di una “unione canora” del tutto inedita del trio di glorie della canzone italiana. Fuori dall’Ariston, a formarsi sarà invece un altro duo tutto particolare di cantautori: Renga & Nek suoneranno e canteranno insieme, ancora al fianco di Gianni Morandi, poco dopo le 22.30 sul Suzuki Stage di Sanremo. Grandi ospiti anche internazionali attesi in serata. Appena prima delle 23 sbarcheranno sul palco dell’Ariston i Black Eyed Peas, che promettono di fare ballare tutto il teatro – e gli spettatori a casa. Quasi un lancio di festa ideale per l’altro grande ospite atteso – in esterna – a Sanremo 2023: Fedez, che dopo la prima uscita della moglie Chiara Ferragni ieri sera, farà ballare poco dopo a suon di musica gli ospiti della Costa Smeralda allestita ad hoc per Sanremo. A chiudere la serata, come ieri (e a commentare con Amadeus eventuali altri fuori programma dopo la “crisi” del caso-Blanco) sarà Fiorello, pronto a raccogliere la linea dal Festival dopo l’una di notte. Per i nottambuli fan fino all’ultimo del Festival.

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

