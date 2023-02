Sanremo 2023, i calci alle rose di Blanco una sceneggiata? La flower stylist: «Abbiamo fatto delle prove, non avevano spine»

«Durante l’esibizione, Blanco avrebbe dovuto muoversi come nel video de L’isola delle rose” e quindi dare dei calci e dei pugni ai fiori. Prima della puntata è stata fatta una prova, bisognava ispirarsi al video e per questo abbiamo riproposto la stessa aiuola di rose: Blanco stesso era contento». A Striscia la notizia, la flower stylist del Festival di Sanremo spiega che i calci ai fiori sul palco dell’Ariston del vincitore della scorsa edizione era stata organizzata. Il cantante, che compie 20 anni il 10 febbraio, doveva replicare in parte il videoclip del suo brano. Per questo le rose portate sul palco come scenografia floreale durane la sua esibizione erano senza spine. Poi però il cantante, forse anche per i problemi d’audio, si saebbe fatto prendere la mano e avrebbe distrutto completamente la composizione. «Era tutto studiato affinché non fosse dannoso. Alle rose stesse, circa 300, sono state tolte tutte le spine», assicura Jessica Tua all’inviato del programma di Canale 5.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: