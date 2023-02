«Devi tutto a tua moglie, anche il risultato di Sanremo…», Colapesce e Dimartino gelano Fedez: la reazione imbarazzata – Il video

Colapesce e Dimartino hanno ancora il dente un po’ avvelenato con Fedez per quel che è successo nell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Difficile da mandare giù per i due cantautori siciliani, anche a distanza di due anni, il ribaltone che era riuscita a provocare Chiara Ferragni sulla classifica, non appena era stato aperto il televoto. Se lo ricordano bene i due cantanti, che durante l’ultima puntata su Rai2 dell’edizione sanremese di Muschio Selvaggio hanno punzecchiato Fedez: «Tua moglie taggava continuamente…», dice Colapesce mentre il rapper cerca di zittirli: «E allora… smettetela!». Il cantante siciliano però rincara la dose: «Sei passato dal diciassettesimo posto, al secondo… quant’era?». La faccia di Fedez è tutta un programma: in evidente imbarazzo, non sa più che dire. I due insistono, parte alla carica Dimartino, ricordando che erano tutti insieme man mano che uscivano i risultati: «Manco ci hai cacati… eri là coi Mankesin tutto il tempo». E arriva infine la stoccata di Colapesce: «Ci hai rovinato la carriera, potevamo essere a quest’ora all’Eurovision». Messo alle strette, Fedez prova a difendersi: «Allora, io non sono arrivato secondo grazie a mia moglie». Al che Luis fa notare come Fedez si stesse arrampicando sugli specchi, mentre indossa una maglia un po’ psichedelica con la scritta “Chiara” e il volto, guarda caso, di sua moglie. A Fedez non resta che scoppiare in una risata a denti stretti, la sua difesa faceva davvero acqua da tutte le parti.

