Da Amadeus rimasto solo con i fiori in mano al «bicchierigate»: i migliori meme della terza serata di Sanremo

La terza puntata di Sanremo 2023 è iniziata con un grande momento che ha fatto scatenare il web da subito: Amadeus ha avviato una diretta Instagram dal palco, ma quando ha messo in tasca il cellulare si è dimenticato di chiudere la live. È così partita una pioggia di commenti da centinaia di utenti e da diversi vip, diventando in poche ore un trend su Twitter. Non solo la live, Amadeus ha regalato diversi momenti ai mematori di professione. Tra i tanti, quello che sembra essere il più quotato è stato quando è rimasto solo sul palco coi fiori in mano, dopo l’esibizione di Gianluca Grignani. A dare il via al Festival è stata la performance di Paola e Chiara, che ha fatto letteralmente impazzire i fan: sul web sono molti i meme nostalgici sul duo anni ’90. Dopo l’outfit total white della seconda serata paragonato a due papi, nella terza gli Articoli 31 si sono presentati vestiti di rosso. E questa volta qualcuno li ha associati ad alcuni personaggi della serie televisiva Il racconto dell’ancella. Grande protagonista fuori dal Festival è stato lo scoppio del cosiddetto «bicchierigate»: due artiste in gara, stando ad alcune indiscrezioni social, avrebbero avuto uno scontro dietro le quinte del Festival finito a bicchierate piene d’acqua. Le due protagoniste sarebbero state Anna Oxa e Madame, le quali però avrebbero smentito poco dopo. Infine, grande certezza di Amadeus in tutte le serate e in tutti i Sanremo di questi anni è stato Fiorello, ma nella puntata di ieri sera sembra esser stato un po’ tralasciato dal conduttore. Trascuratezza che non è passata inosservata agli utenti.

