Sanremo, la scaletta definitiva della quarta serata. Gli orari previsti per Fedez, Eros Ramazzotti, Alex Britti e La Rappresentante di Lista

Tornano sul palco stasera tutti e 28 gli artisti in gara. Ma per dei duetti tutti da scoprire con star della musica italiana e internazionale. Ecco come e quando

È partito il final countdown alla proclamazione del (o della, o dei) vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Domani sera – pardon, notte – si conoscerà il trionfatore della kermesse più seguita d’Italia. Ma questa sera sul palco dell’Ariston rivedremo tutti e 28 i cantanti in gara. Non con i brani con cui competono, però, ma con degli inediti duetti tutti da seguire con altri grandi artisti della scena italiana (e non solo). Il via sarà come sempre poco dopo la fine del Tg1, attorno alle 20.45. Una lunga nottata di musica che si protrarrà, per i fedelissimi, fino alle 2 di notte. E ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione sarà questa sera Chiara Francini. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston e quando.

Gli orari dei duetti più attesi

Ad aprire le danze, anzi le musiche, sarà Ariete che si esibirà insieme a Sangiovanni. A seguire, attorno alle 21, Will con Michele Zarrillo ed Elodie con Big Mama. Poi via via tutti gli altri. Dopo l’esibizione di Olly con Lorella Cuccarini, poco dopo le 21.30 a calcare di nuovo il palco dell’Ariston, che lo lanciò nel lontano 1984 con Terra promessa, sarà Eros Ramazzotti, che si esibirà in duo con Ultimo. Lazza canterà subito dopo con Emma, Tananai con Don Joe e Biagio Antonacci. Alle 22 sarà il turno di Shari con Salmo, seguito da Gianluca Grignani con Arisa e da Leo Gassman con Edoardo Bennato. Poco prima delle 22.30 un altro live molto atteso, quello dei rapper simbolo di due generazioni, Fedez e Articolo 31. Melodie ed emozioni attese pochi minuti dopo sul palco con Giorgia ed Elisa a braccetto. Poco prima delle 23, Colapesce e Dimartino si lanciano in un duetto tutto da scoprire con Carla Bruni. Il favorito per la vittoria Marco Mengoni salirà a seguire sul palco con Kingdom Choir 13, gIANMARIA con Manuel Agnelli. Tra gli altri grandi ritorni all’Ariston molto attesi, appena dopo l’una sarà quindi la volta di Alex Britti, che si esibirà in duetto con LDA.

Ospiti per ogni gusto

Ad essere ospitato sul palco, dopo il rinvio dalla puntata di ieri sera, sarà Peppino Di Capri. Per i più giovani, occhi puntati invece su La Rappresentante di Lista, che dopo aver fatto ballare tutto l’Ariston lo scorso anno torna come ospite questa sera live nel Suzuki Stage in piazza a Sanremo: la sua performance è in programma alle 22.34. Ancor più animata, si prevede, sarà l’esibizione “discotecara” di Takagi & Ketra, che alle 23.35 scalderanno l’atmosfera del palco esterno a bordo della Costa Smeralda. Sul palco “regolare” dell’Ariston saliranno invece poco dopo la mezzanotte Andrea Delogu e Jody Cecchetto. A chiudere idealmente la lunga serata musicale sarà, dopo l’1.30, Gianni Morandi, che si esibirà in un appassionato omaggio canoro al grande artista scomparso Lucio Dalla. A seguire, la proclamazione e la premiazione dei vincitori della gara di cover.

Foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

ANNA OXA – Sali (Canto dell’anima) | ARTICOLO 31 – Un bel viaggio | ARIETE – Mare di guai | COLAPESCE E DIMARTINO – Splash | COLLA ZIO – Non mi va | COMA_COSE – L’addio | I CUGINI DI CAMPAGNA – Lettera 22 | ELODIE – Due | GIANLUCA GRIGNANI – Quando ti manca il fiato | gIANMARIA – Mostro | GIORGIA – Parole dette male | LAZZA – Cenere | LDA – Se poi domani | LEO GASSMANN – Terzo cuore | LEVANTE – Vivo | MADAME – Il bene nel male | MARA SATTEI – Duemilaminuti | MARCO MENGONI – Due vite | MODÀ – Lasciami | MR. RAIN – Supereroi | OLLY – Polvere | PAOLA e CHIARA – Furore | ROSA CHEMICAL – Made in Italy | SETHU – Cause perse | SHARI – Egoista | TANANAI – Tango | ULTIMO – Alba | WILL – Stupido

Continua a leggere su Open

Leggi anche: