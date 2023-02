Sanremo 2023, è record di share anche nella terza serata: 57,5%

9 milioni 240 mila persone hanno seguito ieri il Festival di Sanremo secondo i dati Auditel. Lo share è stato pari al 57.6% (dalle 21.25 all’1.59). Ieri i telespettatori erano stati 10.545.000 e lo share aveva toccato quota 62,3%. La prima serata è invece stata seguita da 10 milioni 757 mila spettatori, pari al 62.4% di share. La media di share è la più alta per una terza serata del festival di Sanremo dal 1995, quando l’edizione condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi ottenne il 60.52%. In valori assoluti gli ascolti sono in linea con la terza serata del festival del 2022, che era stata seguita in media da 9 milioni 369 mila telespettatori. Ma un anno fa la media di share fu inferiore di oltre tre punti (54.6%). La prima parte della terza serata di Sanremo (dalle 21.25 alle 23.31) ha fatto segnare 13 milioni 341 mila spettatori pari al 57.2%. La seconda (dalle 23.40 all’1.59) 5 milioni 584 mila con il 58.4%. L’anno scorso la prima parte della terza serata del festival aveva fatto segnare 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2%, la seconda 5 milioni 455 mila con il 56.8%.

