Sanremo 2023, parla l’autore che ha assistito alla lite dei Ferragnez: «Fedez mi ha fatto tenerezza, la risposta di Chiara un capolavoro, ma non chiedetemi il video. L’ho distrutto»

Lui è l’uomo che ha ripreso tutto e che potrebbe svelare quello che tutti gli appassionati di Sanremo e dei Ferragnez si stanno chiedendo da ore: cosa si sono detti Fedez e Ferragni in quel chiacchieratissimo fuori onda di Sanremo, poco dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical? Un video di quei momenti in realtà già esiste, ma è stato appena sufficiente per far capire quanto l’influencer abbia preso male il protagonismo del marito nel festival che l’aveva scelta come co-conduttrice per ben due serate. Nella ripresa fatta da qualche curioso della platea, troppo lontano per carpire labiali e suoni delle voci, appare però anche Federico Taddia, autore televisivo che si vede arrivare sul palco accanto a Ferragni e assistere così da vicino a un dialogo che in moltissimi avrebbero voluto spiare. Non solo. Munìto di cellulare, Taddia comincia a riprendere, girando il video più invocato delle ultime ore sui social. «Non ho il video, è inutile che me lo chiediate: l’ho cancellato subito», scrive l’autore su Instagram, «ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel back stage: sono solo affari loro». Teddia mette le cose in chiaro, pur fornendo qualche indizio sul tenore della conversazione tra i Ferragnez sul palco dell’Ariston.

«La risposta di Chiara è stata un capolavoro»

«Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa», racconta. «Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro». E ancora: «Ridevo, perché uno come me, che con le donne l’ha scazzata un milione di volte, non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez». Un racconto censurato che però confermerebbe tutte le impressioni delle ultime ore sull’arrabbiatura di Ferragni per il comportamento del marito, e l’atteggiamento di scuse di lui corso sul palco per rimediare (almeno a parole) alla situazione creata. L’autore definisce la scena a cui ha assistito «uno spettacolo nello spettacolo, surreale», facendo i complimenti all’influencer per la professionalità con cui avrebbe gestito la situazione, decidendo di «frenare ogni istinto». Per ora i più curiosi dovranno rimanere a bocca asciutta. Resta da capire se l’autore stia dicendo la verità sulla cancellazione immediata del video, o se l’esclusiva di quei momenti possa essere stata riservata all’imminente uscita della docuserie The Ferragnez 2, disponibile da marzo su Prime Video.

