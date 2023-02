Fedez e Chiara Ferragni insieme al ristorante di Cannavacciuolo: il filmato che smentirebbe la presunta lite – Il video

Continuano gli interrogativi sulla presunta lite dei Ferragnez, ma anche le apparizioni dei due in pubblico colte dai fan. Dopo l’avvistamento dei giorni scorsi in pieno centro a Milano, Fedez e Chiara Ferragni sono stati nuovamente filmati insieme di fronte all’ingresso di Villa Crespi, il ristorante del noto chef Antonino Cannavacciuolo. A testimoniarlo è un video che sta circolando in queste ore su TikTok, dove si vede il cuoco stellato che li accoglie sorridente. Da parte dei due influencer, però, regna ancora il silenzio. Fedez non pubblica storie Instagram da giorni, salvo una apparsa ieri e poi cancellata. L’imprenditrice digitale, invece, continua a creare contenuti, ma in nessuno di questi appare con il marito. A dimostrazione che il video di TikTok sarebbe recente è proprio l’outfit che indossa Ferragni. Lo stesso che ha mostrato ieri sera in una stories scattata e pubblicata di fronte a uno specchio di casa sua. Gonna e giacca nere, e una sciarpa rossa. Pertanto, il video dovrebbe risalire a ieri sera, 17 febbraio. Con questo nuovo filmato, alcuni fan iniziano così a parlare di smentita della presunta lite della coppia. Ma i due non hanno ancora né smentito, né confermato. E così c’è ancora chi parla di crisi tra i due, che sarebbe culminata dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston, chi di una presunta operazione di marketing – in vista del rilascio della seconda stagione di The Ferragnez – e chi punta semplicemente sulla necessità di un po’ di privacy.

Leggi anche: