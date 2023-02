Il sottosegretario Fazzolari: «Sanremo? Bisogna riportare il decoro. Grazie a Silvio la Cia sta con noi»

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del consiglio di Meloni, dice che bisogna riportare «il decoro» in Rai dopo il Festival di Sanremo. E sostiene che le uscite come quella di Berlusconi rafforzano il governo. «Perché il deep state americano e l’omino della Cia sa che siamo gli unici a garantire il sostegno granitico all’Ucraina». Fazzolari ha parlato durante una pausa dei lavori a Palazzo Chigi, mentre partecipava a una conferenza sull’agricoltura a Palazzo Ferrajoli. Le sue parole sono state riportate dal Foglio e dal Fatto Quotidiano. Secondo Fazzolari con Sanremo la Rai ha fatto una figuraccia: «Ha raggiunto un livello bassissimo. Cominciamo: Chiara Ferragni non ha mai nascosto le sue antipatie contro Meloni. Tu sei la tv di Stato e che fai? Tra le tante persone rispettabili e valide che hai, non ne hai una che non sia ispirata da un’antipatia nei confronti della premier? O non sei capace o altrimenti l’hai scelta proprio per le sue posizioni contro Meloni. Fedez non ne parliamo…». Per questo Fazzolari promette il ritorno del decoro in Rai. Mentre su Berlusconi è un fiume in piena: «Di fronte alle posizioni contrarie nella sinistra, il fatto che non ci sia un sostegno granitico a Kiev però rafforza Meloni: il deep state americano e l’omino bianco della Cia pensa che lei sia l’unica ad avere questa posizione di fronte a un’opinione pubblica poco granitica. E questi si chiedono: se togliamo lei chi mettiamo?». Poi la stoccata a Berlusconi: «Ogni volta che qualcuno, financo nel centrodestra, si distingue, Meloni si rafforza. Tanto più se il suo partito non lo segue, come ha fatto il ministro degli Esteri Tajani che ha giurato fedeltà a Kiev».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: