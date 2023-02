Asia Argento, raffica di foto da tabagista incallita a 6 mesi dall’addio al fumo: «Mi sentivo figa, ma in realtà mi faceva schifo…» – Il video

Asia Argento ha smesso di fumare dopo 33 anni e per l’occasione ha deciso di pubblicare una serie di foto e video che la ritraggono da tabagista, denunciando i motivi sociali che l’avevano portata a iniziare. «Pubblico una raccolta di foto che mi ritraggono mentre fumo come una turca per festeggiare i miei primi sei mesi senza sigarette», inizia così il suo post social in cui spiega di aver fumato le prime sigarette a 14 anni per «sentirsi grande e per condizionamento sociale». Ma rivela che il fumo in realtà non le è mai piaciuto. «Mi facevano schifo», dice. «Ma quando fumavo mi sentivo figa, un po’ misteriosa, a mio agio con i coetanei. Non pensavo che sarei diventata schiava delle sigarette per il resto della mia vita». Oggi, 22 febbraio, ha annunciato che è riuscita a liberarsi dalla dipendenza del fumo e solo «l’idea – prosegue l’attrice – di tenere in mano un puzzolente stecco della morte mi sembra pura pazzia». Riconosce, però, che smettere non è semplice e proprio per questo ha deciso di pubblicare questo carosello di foto: «Lo faccio per ricordarmi da dove vengo e dove non ho intenzione di tornare». Nel suo racconto riferisce, infine, che smettere di fumare rientra in un percorso di cura con sé stessa e il suo corpo che ha intrapreso da un po’, già avviato con lo stop all’alcol: «Non bevo da 1 anno, 8 mesi e 13 giorni».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: