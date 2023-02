I Maneskin alla sfilata si scatenano accanto a Chiara Ferragni, la reazione dell’influencer fa discutere i social – Il video

Secondo molti utenti, l’imprenditrice digitale non sarebbe a riuscita a nascondere un certo fastidio

È diventato virale un video che riprende i Maneskin mentre assistono a una sfilata, nel corso della Milano Fashion Week. Nella clip, che su TikTok ha collezionato quasi 2 milioni di visualizzazioni, si vedono i membri del gruppo (soprattutto Thomas e Victoria) che si scatenano sulle note che accompagnano lo show. Ma il dettaglio che ha incuriosito gli utenti non risiede nella danza improvvisata dai due musicisti, ma nell’espressione sul volto della loro vicina di posto: Chiara Ferragni, che a detta di molti utenti non sarebbe riuscita a celare un’espressione infastidita dalle turbolenze dei due giovani.

«Chiara leggermente infastidita, le giravano gli occhi», si legge tra i commenti. «Stava pensando: ma chi me l’ha fatto fare?». E ancora: «La Ferragni si sente in imbarazzo per loro».

In passato, tuttavia, l’influencer aveva dimostrato di apprezzare il gruppo, sia in occasione della loro partecipazione all’Eurovision che successivamente, frequentando talvolta, assieme a suo marito Fedez, il leader Damiano. Ma, stando a sentire i social, sembrerebbe riuscirle più facile apprezzarli se a debita distanza. Almeno nel corso delle sfilate.

