No! Nessuna politica portoricana ha dimostrato di avere delle anomalie nel sangue a causa del vaccino Covid

Elizabeth Torres Rodriguez è nota per le sue affermazioni sui vaccini magnetici, ma non si è mai avvalsa di fonti realmente accertate

Potreste imbattervi in diverse condivisioni Facebook (anche qui e qui) e diversi tweet (qui, qui e qui), i quali diffondono un filmato dove la deputata del Portorico Elizabeth Torres Rodriguez, sostiene che a causa dei vaccini contro il nuovo Coronavirus si sarebbe trovata con tracce di sostanze metalliche nel sangue, avallando così alcune note narrazioni No vax sui «vaccini magnetici», quando venivano fatte circolare immagini in cui degli inoculati sarebbero stati in grado di attrarre delle monetine nel sito di iniezione. A dimostrazione di quanto sostiene, mostra in una conferenza stampa alcune immagini dove si troverebbero tali misteriose anomalie nel suo sangue e nelle urine.

Per chi ha fretta:

Le clip in cui Elizabeth Torres Rodriguez mostra presunte anomalie nei suoi campioni di sangue a seguito del vaccino anti-Covd da sole non sono prove, perché non sappiamo come siano state ottenute tali immagini.

Sappiamo che la Rodriguez aveva realizzato precedenti filmati in cui sosteneva che i vaccini Covid fossero magnetici, mostrandosi con delle posate addosso.

Sia la tesi di misteriose sostanze coagulanti nel sangue, che la narrazione dei vaccini magnetici sono prive di fondamento scientifico.

Analisi

Delle discutibili affermazioni di Torres si sono già occupati l’anno scorso i colleghi dei media portoricani Elnuevodia e Telemundo.

La deputata Rodriguez mostra le misteriose formazioni che si troverebbero in campioni tratti dal suo sangue e urine.

I precedenti di Torres sui vaccini magnetici

Torres è nota ai media per suoi precedenti video in cui si mostra con delle posate attaccate al corpo, nel tentativo di dimostrare che il vaccino contenesse sostanze magnetiche nocive. Della bufala – forse nata come una burla – dei «vaccini magnetici» ci siamo occupati in diverse analisi, concludendo che si tratta meramente di numeri da circo, per altro facilmente ripetibili da tutti applicando dei trucchetti da noi puntualmente spiegati:

Telemundo | Elizabeth Torres Rodriguez si mette in mostra con delle posate attaccate al corpo.

Le presunte anomalie nel sangue dei vaccinati

Alla scarsa credibilità di Torres si unisce il fatto che è possibile – usando dei campioni trattati in maniera poco chiara -, far apparire immagini al microscopio di presunte anomalie del sangue, che in realtà non appaiono affatto tali agli occhi degli esperti, come abbiamo potuto accertare analizzando diversi tentativi da parte di alcuni «ricercatori indipendenti» di dimostrare che i vaccini contenessero grafene e/o spaventosi coaguli. Ad oggi, la narrazione proposta da Torres non si discosta da quelle già diffuse in precedenza da altri soggetti e non porta alcuna prova certa a sostegno.

Conclusioni

Nelle clip in oggetto la politica portoricana Elizabeth Torres Rodriguez mostra delle immagini di presunte anomalie nei suoi campioni di sangue a seguito della vaccinazione anti-Covid. Tutto questo da solo non è una prova. Del il personaggio in questione aveva già avuto comportamenti controversi in precedenza, come quando si era mostrata con delle posate attaccate al corpo, sostenendo la tesi dei «vaccini magnetici». Inoltre avevamo già trattato tentativi di dimostrare che esistessero anomalie nel sangue dei vaccinati, anche attraverso analisi e “studi” controversi, senza mai presentare reali evidenze.

Valutazione: “FALSO” – «Contenuto senza nessuna base nei fatti. Affermazioni impossibili o non considerabili come una rappresentazione di qualcosa di realmente accaduto o detto».

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: