Firenze, 10mila al corteo «in difesa della scuola e della Costituzione». Schlein in prima fila

Circa 10mila, dice la questura, e certamente gli organizzatori rivendicheranno una cifra più alta. In ogni caso, la manifestazione in corso oggi a Firenze “in difesa della scuola e della Costituzione” è comunque un successo inatteso, oltre alla prima uscita di piazza della neosegretaria del Pd Elly Schlein. «Non può essere morale chi è indifferente», recita uno degli striscioni esibiti tra la folla. Sono stati intonati diversi cori contro il fascismo. Il riferimento è all’aggressione avvenuta lo scorso 18 febbraio ai danni di un gruppo di studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, per mano di alcuni militanti di Azione studentesca, movimento di estrema destra. A scendere in piazza, oggi, è stata anche Annalisa Savino, la preside del Liceo Leonardo Da Vinci, autrice di una lettera divenuta virale, contestata dal ministro Giuseppe Valditara, in cui ricordava che «il fascismo nacque dall’indifferenza». Oltre a Schlein nelle prime posizioni ha sfilato anche il sindaco di Firenze Dario Nardella (che dopo aver sostenuto Stefano Bonaccini ha accettato dalla nuova segretario la proposta di coprire la carica di presidente dei Dem). La leader è stata accolta da un lungo applauso dei partecipanti, e ha scambiato un saluto con il presidente della Regione Eugenio Giani

Molto applaudito anche Maurizio Landini che ha poi dichiarato: «Questa manifestazione è la più bella risposta che si può dare a chi pensa e pratica atti squadristi e di violenza, a chi vuole tornare indietro. La democrazia va difesa e praticata e i valori della nostra costituzione debbono essere realizzati». Landini e Schlein hanno anche avuto modo di intrattenere una lunga conversazione, per poi percorrere un pezzo di strada fianco a fianco. Al corteo ha preso parte anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: «Se noi ci troviamo qui con il segretario del PD vuol dire che su partite concrete noi ci siamo, che riguardano tutti, non solo le forze progressiste, siamo in piazza per difendere principi costituzionali, il problema non è il primato e le leadership della sinistra: a noi interessa come M5s lavorare per rafforzare l’azione politica di forze progressiste. Se col nuovo vertice del Pd questo dialogo rafforzerà questo orizzonte ben venga per tutta l’Italia».

