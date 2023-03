Fedez e Chiara Ferragni, le foto che mettono fine alle voci di crisi: «Non trascurate le emozioni di chi avete accanto»

Le tensioni a Sanremo poi un lungo silenzio social, interrotto solo da brevi messaggi per rassicurare i fan. Che non hanno però impedito alle voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez di continuare a circolare, così è stato lo stesso rapper a mettere un punto alla vicenda con un lungo racconto nelle storie di Instagram dei suoi problemi di salute. Un farmaco sbagliato, poi la sua brusca interruzione per gli effetti collaterali e le conseguenze di questa scelta, hanno costretto Fedez a non mostrasi in pubblico e al riposo. Oltre alle storie però, i Ferragnez hanno poi condiviso ciascuno un post per scacciare qualsiasi speculazione sul loro matrimonio. «Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita, come una grave malattia o un grande lutto», ha scritto Fedez, «abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni né quelle delle persone che vi stanno accanto». E Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto insieme al marito: «Così», aggiungendo l’emoticon di un cuore.

