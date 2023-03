La linea di Meloni dopo l’incontro con Rutte: «La questione migranti va affrontata a partire dalla difesa dei confini esterni» – Il video

Giorgia Meloni si dice più che soddisfatta dell’incontro con l’omologo Mark Rutte e, tra l’altro, non cambia linea sul tema migranti e protezione dei confini esterni. Nella conferenza stampa dopo l’incontro col premier dei Paesi Bassi ha spiegato: «Con Rutte abbiamo discusso nell’ultimo Consiglio Ue in maniera molto pragmatica e forse con una visione comune sul fatto che la questione migratoria va affrontata partendo dalla difesa dei confini esterni e dalla lotta ai trafficanti, tema che per quanto riguarda l’Italia diviene ancor più rilevante all’indomani della tragedia di Cutro».

L’obiettivo per Meloni è proseguire in questa direzione anche al prossimo Consiglio europeo: «Siamo d’accordo che il prossimo Consiglio europeo debba fare passi in avanti concretamente su materia migratoria, sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e della cooperazione con i Paesi africani». «Come sapete ho scritto una lettera alle massime istituzioni europee. Sono soddisfatta della risposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che riprende le conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo, in cui si conferma un cambio d’approccio sulla questione migratoria, la consapevolezza di un problema europeo che va affrontato a livello europeo».

