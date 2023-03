Via libera alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht, i timori del Napoli: «Possibilità concreta di disordini»

Dopo la decisione del Tar della Campania che ha accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte, sospendendo di fatto il provvedimento del ministero dell’Interno che vietava la vendita di biglietti ai tifosi residenti in Germania per la sfida di Champions League contro il Napoli, ora è la società di De Laurentiis a far sapere di essere «fortemente preoccupata» per il via libera ai tifosi tedeschi. «Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive del ministero dell’Interno», si legge in una nota. «Questa decisione – scrive il Napoli – è stata presa dalla V sezione del Tar della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati». Il divieto imposto dal Viminale si doveva principalmente a una questione di sicurezza e al timore di scontri tra tifoserie. Nella gara d’andata in Germania, vinta dal Napoli per 2-0, c’erano state scene di tensione fuori dallo stadio. I tifosi dell’Eintracht hanno accolto i partenopei con striscioni offensivi e sticker con la scritta Terroni di merda affissi in giro per la città.

