Bakhmut, i mercenari di Wagner conquistano l’impianto Azom: la fabbrica simbolica in cui Zelensky premiò i suoi soldati

I mercenari russi del gruppo Wagner hanno preso il controllo dell’impianto industriale Azom di Bakhmut. Ad annunciarlo è il gruppo paramilitare fondato da Yevgeny Prigozhin, che su Telegram ha pubblicato l’immagine di alcuni soldati all’interno del sito industriale. L’agenzia russa Ria Novosti scrive che l’esercito russo ha preso il controllo di alcuni locali dell’impianto gestito da Vostokmash, un’impresa che lavora con i metalli non ferrosi. Si tratta dello stesso edificio dove lo scorso 20 dicembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva consegnato le medaglie al valore ad alcuni soldati ucraini impegnati nella difesa di Bakhmut. Secondo Ria Novosti, l’impianto occupato oggi dal gruppo Wagner è un importante edificio industriale costruito nel 1954 e progettato appositamente per resistere anche in caso di conflitto nucleare. Per questo, il sito dispone anche di una fitta rete di tunnel sotterranei, dove sarebbero ancora in corso i combattimenti tra russi e ucraini.

Foto di copertina: TELEGRAM/WAGNER GROUP

